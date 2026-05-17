Oscar Felipe Medici (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 17 de mayo de 2026 a los 83 años de edad. Sus hijos Sonia, Graciela y Mauricio; su hija política Laura; sus nietos; sus bisnietos; sus hermanos; sus sobrinos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “D”, cerrando el lunes 18/05 a las 0:00 horas y reabriendo de 07:00 a 12:00 horas. Se realizará responso en la Capilla Ardiente. La inhumación será en el Crematorio Pinos de Paz, con día y horario a confirmar. Vecino del barrio Luján. Nacido en Olavarría. Jubilado.