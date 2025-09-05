Clara Rosa Lindner viuda de Masson (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 05 de Septiembre de 2025 a los 79 años de edad.

Sus hijos: Nelson, Horacio, Araceli y Nancy Masson; sus hijos políticos; sus nietos; sus bisnietos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «C «. Viernes 05/09 de 20:00 a 0:00 Hs. Y Sábado 06/09 de 08:00 a 10:30 Hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Sábado 06/09 a las 10:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Jubilada