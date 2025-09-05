Clara Rosa Lindner viuda de Masson  (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Por En Linea Noticias 0

Clara Rosa Lindner viuda de Masson  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día   05  de   Septiembre  de 2025 a los   79  años de edad.

Sus hijos: Nelson, Horacio, Araceli y Nancy Masson; sus hijos políticos; sus nietos; sus bisnietos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «C «. Viernes 05/09 de 20:00 a 0:00 Hs. Y Sábado 06/09 de 08:00 a 10:30 Hs. 

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Sábado 06/09 a las 10:30 Hs. 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Jubilada

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!