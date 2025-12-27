Claudio César Urlezaga (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 27 de diciembre de 2025 a los 57 años de edad. Su madre, Beatriz Barreda viuda de Urlezaga; su hermano, Fernando; su hermana política, Andrea; sus sobrinos, Lucas, Gonzalo, Natalia y María Sol; sus sobrinos políticos, Yael, Haydee y Gastón; sus sobrinos nietos, Leonel, Tomás, Benjamín y Hanna; sus tíos, Marta, Mario y Viviana; sus primos, Marcos, Karina, Gastón, María de los Ángeles, Mario, Marcelo y Christian, y demás deudos participan su fallecimiento. El velatorio se realiza en España 2942, departamento “E”, el sábado 27 de diciembre de 08:00 a 14:30 horas. Responso en capilla ardiente. Inhumación en el Cementerio Loma de Paz, el sábado 27 de diciembre a las 14:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Loma Negra. Nacido en Loma Negra. Jubilado.