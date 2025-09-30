Delia Esther Duca viuda de Di Bono «Chela» (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Por En Linea Noticias 0

Delia Esther Duca viuda de Di Bono «Chela» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 30 de Septiembre de 2025 a los 91 años de edad.

Su hijo: Carlos Dante Di Bono; hija política: Maria Cristina Giannini; sus nietos: Cristian y Carlos; su consuegra: Elsa Restaneo; sus hermanas: Elsa y Amalia Duca; su cuñados: Elba Di Bono, Ruben Beltramella, Ruben Cunioli Y Ofelia Marconi, sus sobrinos, sobrinos nietos, demas familiares y amigos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » D «. Habilita de 20 hs a 23 hs- Reabre 8.00 hs a 14 hs.(01/10/2025)

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: A confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Bº Barrio Ceco 1

Lugar de nacimiento: Azul

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!