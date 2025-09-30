Delia Esther Duca viuda de Di Bono «Chela» (Q.E.P.D.)
Delia Esther Duca viuda de Di Bono «Chela» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 30 de Septiembre de 2025 a los 91 años de edad.
Su hijo: Carlos Dante Di Bono; hija política: Maria Cristina Giannini; sus nietos: Cristian y Carlos; su consuegra: Elsa Restaneo; sus hermanas: Elsa y Amalia Duca; su cuñados: Elba Di Bono, Ruben Beltramella, Ruben Cunioli Y Ofelia Marconi, sus sobrinos, sobrinos nietos, demas familiares y amigos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento » D «. Habilita de 20 hs a 23 hs- Reabre 8.00 hs a 14 hs.(01/10/2025)
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz
DÍA Y HORA: A confirmar
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Bº Barrio Ceco 1
Lugar de nacimiento: Azul
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada