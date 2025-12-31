Gloria Angélica viuda de Casanella (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 30 de diciembre de 2025, a los 85 años de edad. Sus hijas Cecilia, Andrea y Marta; sus hijos políticos Adrián, Javier, Carlitos y Juan; sus nietos Agustín, Joaquín, Francisco y Manuel; y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “D”, con horario de finalización a confirmar, sin responso, y serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz, en día y horario a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Nacida en Maipú, vecina de barrio Luján, fue ama de casa.