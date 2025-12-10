Inés Isabel Loza viuda de Fernández (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 10 de Diciembre de 2025 a los 88 años de edad.
Sus hijos Maria Ines y Rolando Fernandez. Su hija política Norma Maceo. Sus nietos Mariana, Alejandra y Maria Paula Fernandez. Sus nietos políticos Federico, Sebastian y Toti. Sus bisnietas Malena y Emilia; y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «F».
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Jueves 11 de Diciembre a las 8:30 horas.
Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio Hipolito Irigoyen.
Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.