(*) Horacio Robirosa , Voluntario de la Inmaculada Padre Kolbe – Olavarría

Nuestra Señora de Loreto es una advocación mariana católica que se remonta al siglo XIII. Según la tradición, -corroborada por investigaciones históricas -, la Santa Casa de Loreto es la misma casa de Nazaret donde vivió la Virgen María, recibió el anuncio del Ángel Gabriel y concibió al Hijo de Dios, el Niño Jesús, por obra del Espíritu Santo.



En 1291, los sarracenos amenazaban con destruir la casa, por lo que los ángeles la trasladaron milagrosamente a Tersatto, Croacia, y luego a Loreto, Italia, el 10 de diciembre de 1294. La Virgen María se apareció a un sacerdote y le reveló el origen de la casa, diciendo: «Debes saber que la casa que recientemente fue traída a tu tierra es la misma casa en la cual yo nací y crecí».



La fiesta litúrgica de Nuestra Señora de Loreto se celebra el 10 de diciembre, justamente conmemorando el milagro de la traslación de la Santa Casa a Loreto.



Luego, en el siglo XV, se construye la Basílica de Loreto, por encima de la Santa Casa. Es decir, esta queda dentro de la Basílica. Es un importante centro de peregrinación.



Nuestra Señora de Loreto es la patrona de la aviación y de la Fuerza Aérea Argentina. El Papa Benedicto XV la declaró patrona de los viajeros aéreos y de la aeronáutica en 1920.



El Papa Francisco también ha expresado su devoción a la Virgen de Loreto, insertando su memoria en el Calendario Romano en 2019 y también confirmaba: «La Virgen de Loreto es la patrona de la aviación y de los viajeros»



El Papa Juan XXIII fue el día antes de convocar el Concilio Vaticano II y pidió a la Virgen de Loreto la protección del Concilio.



Benedicto XVI durante una solemne concelebración, delante de 500.000 jóvenes, dijo durante la homilía sobre el tema de la humildad: “Nuestro pensamiento va a la Santa Casa de Nazaret que es el santuario de la humildad: la humildad de Dios, que se hizo carne, se ha hecho pequeño, y la humildad de María que lo ha acogido en su seno; la humildad del Creador y de la criatura. Desde este encuentro de humildad ha nacido Jesús, el Hijo de Dios e hijo del hombre”.



El 10 de diciembre de 1994 el Papa Juan Pablo II en una solemne misa en Loreto dijo: «La casa de Nazaret es el lugar donde se formó la primera ‘iglesia doméstica’ constituida por la Sagrada Familia. Hoy en Loreto, queremos confiar una vez más a la Madre del Redentor las familias de todos los pueblos y naciones. A Ella encomendamos de forma especial a los que más sufren y están sometidos a duras pruebas»



En Loreto María te acoge en su casa para hacerte revivir la gracia de este anuncio: te ayuda a encontrar a Jesús; te ayuda a reconciliarte con Dios; te ayuda a crecer como su Hijo Jesús; te ayuda a descubrir el valor de la oración, del trabajo y del amor; te ayuda a reflejarte en la vida de la Sagrada Familia de Nazaret para que tu familia sea una familia cristiana y tu casa otra Santa Casa.

