JUAN CARLOS RUPPEL «CABURÉ» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 26 de Septiembre de 2025 a los 82 años de edad.
Su familia en el afecto Raquel, Javier, Eduardo. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: Sala velatoria de Sierras Bayas, departamento «A». Comienza a las 9.30 hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Cnia. San Miguel.
DÍA Y HORA: Sábado 27 de Septiembre de 2025- 14:00hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecino de Sierras Bayas.
Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Pensionado.