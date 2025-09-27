Juan Carlos Ruppel «Caburé» (Q.E.P.D.)

JUAN CARLOS RUPPEL «CABURÉ» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de Septiembre de 2025 a los 82 años de edad.

Su familia en el afecto Raquel, Javier, Eduardo. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: Sala velatoria de Sierras Bayas, departamento «A». Comienza a las 9.30 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Cnia. San Miguel.

DÍA Y HORA: Sábado 27 de Septiembre de 2025- 14:00hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecino de Sierras Bayas.

Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Pensionado.

