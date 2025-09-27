ORLANDO ARRIETA «PATO» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 27 de Septiembre de 2025 a los 84 años de edad.

su esposa: Leticia Delia Soraiz; sus hijos: Marcelo y Mariela; sus nietos: Ingrid y David; sus bisnieto: Alfonsina y Giovanni y demas familiares

VELATORIO: España 2942, Departamento » D «. Habilita 10 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Sabado 27 de Septiembre, 14.30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecina de Loma Negra

Lugar de nacimiento: Las Martinetas

Actividad que desarrollaba: jubilado fábrica Loma Negra