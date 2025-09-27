Orlando Arrieta «Pato» (Q.E.P.D.)
ORLANDO ARRIETA «PATO» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 27 de Septiembre de 2025 a los 84 años de edad.
su esposa: Leticia Delia Soraiz; sus hijos: Marcelo y Mariela; sus nietos: Ingrid y David; sus bisnieto: Alfonsina y Giovanni y demas familiares
VELATORIO: España 2942, Departamento » D «. Habilita 10 hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Sabado 27 de Septiembre, 14.30 hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: vecina de Loma Negra
Lugar de nacimiento: Las Martinetas
Actividad que desarrollaba: jubilado fábrica Loma Negra