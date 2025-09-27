Orlando Arrieta «Pato» (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Por En Linea Noticias 0

ORLANDO ARRIETA  «PATO» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día  27   de   Septiembre  de 2025 a los  84   años de edad.

su esposa: Leticia Delia Soraiz; sus hijos: Marcelo y Mariela; sus nietos: Ingrid y  David; sus bisnieto: Alfonsina y Giovanni y demas familiares

VELATORIO: España 2942, Departamento » D  «. Habilita 10 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz 

DÍA Y HORA: Sabado 27 de Septiembre,  14.30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecina de Loma Negra

Lugar de nacimiento:  Las Martinetas            

Actividad que desarrollaba: jubilado fábrica Loma Negra

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!