Maximiliano Wesner y Julia Strada en Galasur y Bolsas Olavarría

En la jornada de este viernes el intendente Maximiliano Wesner y la diputada nacional Julia Strada recorrieron los predios de las firmas Galasur y Bolsas Olavarría. De la actividad también fueron parte el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono y el subsecretario de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino.

La recorrida por dos emblemáticas firmas locales fue pensada no sólo con el objetivo de mostrar a Strada la riqueza y variedad productiva de Olavarría, sino también cuál es la realidad actual del sector industrial local.

En cada uno de esos sitios fueron recibidos por autoridades y trabajadores, quienes encabezaron las recorridas y narraron cómo es el proceso productivo y cuál es el devenir de la producción.

Strada es doctora en Desarrollo Económico y directora del Centro de Economía Popular Argentino, por lo cual durante toda la actividad se produjo un interesante y enriquecedor intercambio entre funcionarios municipales, empresarios y la propia legisladora, con el objetivo de analizar pero también ver qué decisiones y medidas conjuntas se pueden tomar en este contexto.

En ese sentido, vale recordar que en el marco de la visita también se desarrolló en la tarde del último jueves una charla abierta en el auditorio del Centro Cultural Municipal San José, el cual se vio colmado de concurrentes.

La propuesta fue titulada “impacto del presupuesto nacional y el modelo económico en la economía local” y contó con la participación del intendente municipal Maximiliano Wesner, quien fue el encargado de dar las palabras bienvenida y acompañar a la legisladora.

“Tenerte hoy acá para nosotros es más que importante, para que nos puedas contar, diagnosticar y analizar este modelo económico que estamos atravesando. Creo que todos tenemos algo para aportar, todos tenemos algo de qué ocuparnos y qué hacer”, expresó el intendente de Olavarría.

En ese sentido, Wesner añadió que el objetivo de la charla se entiende desde “esto que que intentamos hacer desde el Municipio, que es caracterizar, vincular y relacionar causa con consecuencia, algo que me parece fundamental de cómo la macro impacta en nuestro entramado productivo en el centro de la provincia de Buenos Aires.”.

Strada, por su parte, agradeció la invitación y la concurrencia de público. “Es muy importante que quien está al frente del municipio, quien piensa en las políticas productivas del Municipio y también de la provincia, le interese que a la industria y a la minería les vaya bien”, expresó la diputada nacional, quien además es la directora del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA).