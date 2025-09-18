Julio Edgardo Feola «Petiso» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 17 de Septiembre de 2025 a los 76 años de edad.

Su esposa Juana San Martín; sus hijos: Daniel y Andrea; sus nietos: Nicolás, Matías, Santiago, Maximiliano y Juana; su nieta política Angeles; su bisnieta Nina y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: Sala «A» de la localidad de Sierras Bayas. Jueves 18/09 de 09:30 a 15:30 Hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Sierras Bayas

DÍA Y HORA: Jueves 18/09 a las 15:30 Hs.

Vecino de Sierras Bayas

Lugar de nacimiento: Tapalqué

Actividad que desarrollaba: Palero y Zapatero Jubilado