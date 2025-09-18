José María Cordillo «Pepe» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 17 de Septiembre de 2025 a los 81 años de edad.
Su esposa Elbecia Del Valle Romero; sus hijos: José María, Fernando Gastón y Alejandro Esteban; sus hijas políticas: Guadalupe, Eugenia y Liliana; sus nietos: Trinidad, Juan Segundo, Agustina, Juanita, Milo, Antonella, Giuliana, Mateo y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «C». Jueves 18/09 de 10:00 a 16:00 Hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Viernes 19/09 a las 08:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: San vicente
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Jubilado de la Construcción