José María Cordillo «Pepe» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 17 de Septiembre de 2025 a los 81 años de edad.

Su esposa Elbecia Del Valle Romero; sus hijos: José María, Fernando Gastón y Alejandro Esteban; sus hijas políticas: Guadalupe, Eugenia y Liliana; sus nietos: Trinidad, Juan Segundo, Agustina, Juanita, Milo, Antonella, Giuliana, Mateo y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «C». Jueves 18/09 de 10:00 a 16:00 Hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Viernes 19/09 a las 08:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: San vicente

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Jubilado de la Construcción