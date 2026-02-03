Luz Diana Lagar viuda de Manuel (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 3 de febrero de 2026 a los 80 años de edad. Sus hijos Daniel Omar, Gustavo Javier, Marcelo Esteban y Claudio Rubén Manuel; sus hijas políticas Silvina Rodríguez, Alejandra Spera, Marcela Simón y María Rosa Díaz; sus nietos Cristian, Sebastián, Ezequiel, Agustín, Leonel, Karim, Milagros, Valentina, Facundo, Lautaro y Bruno participan su fallecimiento.

Nacida en Benito Juárez, era jubilada y pensionada, residente del microcentro de la ciudad. Sus restos son velados en España 2942, departamento «D», este miércoles de 7:30 a 9:30 horas. Tras el responso en la capilla ardiente, serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este miércoles a las 9:30 horas.