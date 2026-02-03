Operativo de bloqueo antirrábico en el centro de la ciudad

Este jueves 5 de febrero se llevará adelante un operativo de bloqueo sanitario tras la detección de un murciélago con resultado positivo de rabia.

Las tareas, coordinadas por la Dirección Veterinaria, se desarrollarán de 8:30 a 12 horas en el cuadrante delimitado por las calles Vicente López, Lamadrid, Belgrano y Coronel Suárez.

El personal recorrerá el sector puerta a puerta para aplicar la vacuna antirrábica a perros y gatos. Se informó que la vacunación es obligatoria para todas las mascotas del área, incluso para aquellas que tengan la dosis vigente.

Se solicita a los vecinos colaborar acercando a los animales a la puerta de sus domicilios. Los perros deben estar con collar y correa, mientras que los gatos deben ser trasladados en bolsos, transportadoras o envueltos en mantas para facilitar la aplicación.

Desde el área de Bromatología recordaron que, ante el hallazgo de un murciélago, no se debe tocar al animal y se debe dar aviso inmediato a Bromatología o Defensa Civil para que personal especializado proceda a retirarlo y enviarlo a laboratorio.