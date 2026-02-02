Maria Ester Romero viuda de Castro (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 1 de enero de 2026 a los 79 años de edad. Maria Ester Romero, conocida como «Ñata», era nacida en Olavarría, vecina de la localidad de Sierras Bayas y jubilada y pensionada.

Sus hijos Julio Néstor, Juan José, Eduardo Fabián y María Lorena Castro; sus hijos políticos Elsa, Teresa, Claudia y Cristian; sus nietos, nietos políticos, bisnietos; su hermana Élida Emilia Romero; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala velatoria de Sierras Bayas a partir de las 9:00 horas de este lunes. Se realizará un responso en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio de Sierras Bayas el lunes 2 de enero a las 13:30 horas. El servicio está adherido a Coopelectric.