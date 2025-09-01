OSCAR ALBERTO SPALLINA «PAYO» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 1 de Septiembre de 2025 a los 77 años de edad.

Su esposa: Gladys Toledo.

Sus hijos: Maurcio y Marianela.

Sus hijos políticos: Maria Lucrecia y Alejandro.

Sus nietos: Maura y Valentino y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D» comienza 17hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Jubilado de Fábrica «Loma Negra», ex Arquero de «Loma Negra», Ex integrante de «Folcloreando con los nuestros».

Lugar de nacimiento: Azul.

Actividad que desarrollaba: Jardín.