Necrológicas
 OSCAR ALBERTO SPALLINA «PAYO» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día   1  de   Septiembre  de 2025 a los  77  años de edad.
Su esposa: Gladys Toledo.
Sus hijos: Maurcio y Marianela.
Sus hijos políticos: Maria Lucrecia y Alejandro.
Sus nietos: Maura y Valentino y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D» comienza 17hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Jubilado de Fábrica «Loma Negra», ex Arquero de «Loma Negra», Ex integrante de «Folcloreando con los nuestros».

Lugar de nacimiento: Azul.

Actividad que desarrollaba: Jardín.

