Oscar Alberto Spallina «Payo» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 1 de Septiembre de 2025 a los 77 años de edad.
Su esposa: Gladys Toledo.
Sus hijos: Maurcio y Marianela.
Sus hijos políticos: Maria Lucrecia y Alejandro.
Sus nietos: Maura y Valentino y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D» comienza 17hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Jubilado de Fábrica «Loma Negra», ex Arquero de «Loma Negra», Ex integrante de «Folcloreando con los nuestros».
Lugar de nacimiento: Azul.
Actividad que desarrollaba: Jardín.