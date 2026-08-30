Participación: Edith Mabel Iribe Rizzonelli viuda de Arramón “Negra”

El Sindicato de Luz y Fuerza de Olavarría participa con profundo dolor el fallecimiento de Edith Mabel Iribe Rizzonelli viuda de Arramón “Negra”.

Desde el sindicato acompañan a su familia, seres queridos y allegados en este difícil momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma.

Edith Mabel Iribe Rizzonelli era vecina de Sierras Bayas, nacida en Hinojo y jubilada del Sindicato de Luz y Fuerza.

El velatorio se lleva a cabo en la Sala velatoria de Sierras Bayas, desde este domingo a las 8:00 horas. El responso se realiza en la Capilla Ardiente. La inhumación tendrá lugar en el Cementerio de Sierras Bayas este domingo 30 de agosto a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.