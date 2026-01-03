Participación: José Alberto Lachermeier

Falleció en la ciudad de Junín el día 2 de enero de 2026 a los 56 años de edad. José Alberto Lachermeier era nativo de Olavarría, residía en el barrio Mariano Moreno y se desempeñaba como técnico electromecánico.

Participan su fallecimiento sus compañeros y amigos de la promoción 1991 de Mecánica Rural de la ENET N°1, «con todo el amor y agradecimiento por su presencia en nuestras vidas».

Sus restos son velados en España 2942, departamento «C», el sábado 3 de enero en el horario de 09:00 a 15:00 horas. Posteriormente, serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.