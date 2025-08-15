Pellegrino Caso (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 15 de Agosto de 2025 a los 85 años de edad.
Su esposa: Blanca Di Napoli.
Sus hijas: Rosana, Gabriela y Carolina Caso.
Su hijo político: Luis Castiñeira.
Sus nietos: Renzo y Brian Scoles, Franco, Kevin y Ari Billegas, Brisa Caso. Su nieta política: Marianela Fernandes.
Sus bisnietos: Román y Delfina.
Sus hermanos, sobrinos
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D» finaliza 23hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Villa Alfredo Fortabat.
Lugar de nacimiento: Altavilla Irpina, Italia.
Actividad que desarrollaba: Jubilado.