PELLEGRINO CASO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 15 de Agosto de 2025 a los 85 años de edad.



Su esposa: Blanca Di Napoli.

Sus hijas: Rosana, Gabriela y Carolina Caso.

Su hijo político: Luis Castiñeira.

Sus nietos: Renzo y Brian Scoles, Franco, Kevin y Ari Billegas, Brisa Caso. Su nieta política: Marianela Fernandes.

Sus bisnietos: Román y Delfina.

Sus hermanos, sobrinos



y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D» finaliza 23hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Villa Alfredo Fortabat.

Lugar de nacimiento: Altavilla Irpina, Italia.

Actividad que desarrollaba: Jubilado.