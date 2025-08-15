Pellegrino Caso (Q.E.P.D.)

Necrológicas
PELLEGRINO CASO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día   15  de   Agosto  de 2025 a los  85  años de edad.


Su esposa: Blanca Di Napoli.
Sus hijas: Rosana, Gabriela y Carolina Caso.
Su hijo político: Luis Castiñeira.
Sus nietos: Renzo y Brian Scoles, Franco, Kevin y Ari Billegas, Brisa Caso. Su nieta política: Marianela Fernandes.
Sus bisnietos: Román y Delfina.
Sus hermanos, sobrinos

 y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D» finaliza 23hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Villa Alfredo Fortabat.

Lugar de nacimiento: Altavilla Irpina, Italia.

Actividad que desarrollaba: Jubilado.

