Falleció en Olavarría el 11 de diciembre de 2025 a los 63 años de edad.

Su esposa Anahí Iarussi, sus hijos Renzo y Fabricio, sus hijas políticas Yanina y Florencia, su nieto Lorenzo, su hermana, sobrinos, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Velatorio en la Sala de Hinojo; responso en Capilla Ardiente e inhumación en el Cementerio de Hinojo, el jueves 11 de diciembre a las 17 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vivía en el barrio Hinojo, había nacido en Olavarría y desarrollaba actividades como mecánico.