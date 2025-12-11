La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria difundió un informe en el que advierte por la aparición de una nueva variante del virus de la influenza H3N2 en el Hemisferio Norte. El hallazgo genera preocupación por su posible impacto en el Hemisferio Sur durante la próxima temporada de invierno.

La influenza es un virus respiratorio que circula cada año con alta capacidad de mutación. Esa dinámica favorece la creación de nuevas variantes y dificulta las acciones de prevención. La vacunación previa a la temporada sigue siendo la principal herramienta para reducir complicaciones y hospitalizaciones.

Una variante que avanza en el norte

El nuevo subclado de H3N2 fue identificado en Europa y Asia. Presenta mutaciones en la proteína hemaglutinina, lo que podría aumentar la transmisión y reducir la eficacia de las vacunas actuales. Las autoridades sanitarias del Hemisferio Norte detectaron más internaciones y casos graves, sobre todo en adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

La Asociación advierte que este comportamiento epidemiológico obliga a ajustar la vigilancia y actualizar recomendaciones de vacunación.

Impacto posible en el Hemisferio Sur

La circulación global de personas facilita que las variantes predominantes en el norte lleguen al sur en la temporada siguiente. Por eso existe una probabilidad alta de que el nuevo subclado se introduzca en Argentina durante el próximo invierno.

El informe marca cuatro desafíos centrales: promover la vacunación temprana, adaptar la composición de la vacuna, fortalecer la vigilancia epidemiológica y preparar el sistema de salud ante un posible aumento de casos.

Recomendaciones para reducir riesgos

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria recomienda impulsar campañas de información sobre vacunación y medidas preventivas. También propone actualizar la fórmula de la vacuna antigripal en coordinación con organismos internacionales y reforzar los protocolos de atención para cuadros graves.

Para quienes viajan al Hemisferio Norte, se aconseja completar la vacunación antigripal, usar barbijo en lugares concurridos, mantener el lavado de manos y consultar ante síntomas respiratorios.

Un desafío global que exige anticipación

La aparición de este nuevo subclado de influenza H3N2 representa un desafío para las autoridades sanitarias del Hemisferio Sur. La adecuación temprana de las vacunas y la concientización en grupos de riesgo —adultos mayores, personas con comorbilidades, niños pequeños y embarazadas— serán claves para minimizar el impacto durante la próxima temporada.