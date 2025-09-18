Abigeos en acción: Carnearon un animal de más de 200 kilos en un campo cerca de la Patrulla Rural

Un productor rural fue víctima de los abigeos en las últimas horas y por el hecho ya hay una denuncia policial.

El hecho delictivo sucedió en en un establecimiento rural ubicado en la zona del Monolito en el camino de Blanca Chica. El campo está ubicado muy cerca de la sede de la Patrulla Rural a unos cinco kilómetros del casco urbano.

Los abigeos carnearon un animal Aberdeen Angus negro de unos 200 kilos y además produjeron distintos tipos de destrozos en los alambrados del campo.

«Se llevaron todo y cortaron todos los alambres», relató el productor rural víctima del hecho.