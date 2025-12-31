Ahora / Hay olavarrienses fallecidos tras el trágico accidente en la RN N° 3

Se trata de los ocupantes de un VW Gacel que se incendió tras chocar con una camioneta y un colectivo. Los ocupantes de la camioneta, que resultaron ilesos, también son de nuestra ciudad.

En las primeras horas de la tarde de este miércoles se confirmó que hay olavarrienses entre los fallecidos tras un impresionante accidente en la RN N° 3 son vecinos de Olavarría.

Todo sucedió en el kilómetro 121 de la Ruta Nacional N° 3, en cercanías del acceso a Videla Dorna en el Partido de San Miguel del Monte.

En Línea Noticias pudo confirmar que los ocupantes del VW Gacel que terminó incendiado tras el choque múltiple son de Olavarría y, como se informó, fallecieron en el acto.

El hecho se registró alrededor de las 00:45 horas, cuando Bomberos Voluntarios de Monte acudieron al lugar tras un llamado de emergencia por una colisión múltiple e incendio vehicular.

El accidente involucró a tres vehículos: una camioneta Volkswagen Amarok, en la que viajaba una pareja de olavarrienses, un automóvil Volkswagen Gacel con ocupantes también de Olavarría y un colectivo de larga distancia de la empresa Plusmar.

Si bien todo es motivo de investigación, se informó que la camioneta Amarok, dominio AF511FQ, colisionó por alcance con el Volkswagen Gacel (dominio TGB 837). Tras el impacto, el automóvil se cruzó de carril y chocó de frente contra el micro de larga distancia.

En la la camioneta Amarok viajaban el bombero voluntario retirado Fabián Eduardo Gioyosa y Mabel Abraham. Ambos de Olavarría. Los dos resultaron ilesos.

El colectivo, dominio AA576YA, era conducido por Baldomero Ismael Carrasco, de Morón, quien quedó atrapado entre los hierros y falleció minutos después. En el ómnibus viajaban alrededor de 40 pasajeros, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a la terminal de ómnibus de Monte por personal municipal. El acompañante del chofer, Pablo Soler (53), también resultó ileso.