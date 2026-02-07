Bolívar: Una investigación iniciada en Olavarría permitió el secuestro de cocaína, un arma y dinero

Un allanamiento realizado el último jueves por la noche en un domicilio del barrio Casariego de Bolívar permitió el secuestro de clorhidrato de cocaína, teléfonos celulares, un arma de fuego y dinero en efectivo, en el marco de una causa por comercialización de sustancias estupefacientes que es investigada por la Justicia de Olavarría.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en calle Larrea al 900 y se extendió hasta la madrugada del viernes. La investigación es llevada adelante por la UFI N° 19 de Olavarría, a cargo del fiscal Juan Mañero, con intervención de un juez del Departamento Judicial Olavarría.

Investigación judicial

Según se informó oficialmente, la causa se inició hace más de dos meses e incluyó tareas de campo, seguimientos, análisis de material fílmico y recolección de distintas evidencias.

A partir de ese trabajo, la fiscalía solicitó las órdenes judiciales coercitivas para el domicilio allanado, el cual, de acuerdo al parte policial, “funcionaba como base para la comercialización de estupefacientes, utilizando además la modalidad conocida como ‘delivery’”.

El operativo

El allanamiento se realizó en horas de la noche del jueves y contó con la colaboración de personal de la Dirección de Cinotecnia de La Plata, que intervino con canes adiestrados para tareas específicas de búsqueda.

Como resultado del operativo, se secuestró clorhidrato de cocaína que fue sometido a test orientativo y arrojó resultado positivo, teléfonos celulares que quedaron a disposición para pericias, un arma de fuego y una importante suma de dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera.

Calificación legal

La causa fue caratulada como “Comercialización de sustancias estupefacientes – Bolívar”, en infracción a la Ley 23.737, y continúa bajo investigación de la Justicia con sede en Olavarría.