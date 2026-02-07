Detuvieron a un hombre por abuso sexual agravado en Olavarría

Efectivos de la División Unidad Operativa Federal Olavarría de la Policía Federal Argentina detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual agravado con acceso carnal. El operativo se realizó en una vivienda de la ciudad en el marco de una investigación judicial en curso.

El procedimiento fue dispuesto por la Unidad Funcional de Instrucción N° 10, a cargo de la doctora Mariela Viceconte, con intervención del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Azul, sede Olavarría, bajo la tutela del doctor Eduardo Villamarín.

Durante el allanamiento en el domicilio particular, los agentes secuestraron elementos de interés para la causa. El hombre, mayor de edad, fue trasladado y quedó a disposición de la justicia.

(En Línea Noticias)