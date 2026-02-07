Robo millonario en un campo de Olavarría

Un hombre de edad avanzada fue víctima de un robo en la mañana de este viernes en el establecimiento rural Don Miguel, ubicado en el camino De Los Chilenos, Cuartel II. El hecho ocurrió entre las 07:00 y las 07:30 horas, cuando el damnificado fue sorprendido por tres hombres.

Los delincuentes golpearon a la víctima y la ataron de pies y manos. Según consta en la denuncia policial, los autores sustrajeron una camioneta Ford Ranger cabina simple, color gris.

Además del vehículo, los hombres se llevaron 13 millones de pesos en efectivo, aproximadamente 80 mil dólares, 250 mil pesos que se encontraban en una billetera, objetos de oro y un teléfono celular de modelo antiguo.

La víctima fue trasladada en una ambulancia al Hospital Municipal Dr. Héctor Cura para una revisión médica debido a los golpes recibidos.

En el lugar trabajó personal policial del CPR y se solicitaron peritos para las tareas de rigor. La investigación cuenta con la colaboración de distintas dependencias de la zona y se emitió una orden de secuestro para el rodado y de detención para los ocupantes.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 del Departamento Judicial de Azul. (En Línea Noticias)