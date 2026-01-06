El Municipio actualizó el estado de salud de los internados tras el incendio del geriátrico

El Municipio de Olavarría emitió un comunicado oficial sobre el estado de salud de las personas afectadas por el incendio en la residencia de larga estadía. A través de la Dirección de Emergencias del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, se coordinó un dispositivo público-privado para la atención de los damnificados.

Según el reporte actualizado, un total de 42 pacientes recibieron atención médica y cuidados en el centro asistencial público y en las clínicas privadas Cemeda y María Auxiliadora.

En cuanto a la situación actual de los internados, se informó que 20 personas permanecen en el Hospital Municipal, de las cuales 4 se encuentran en el sector de Cuidados Intensivos. Por su parte, en la clínica María Auxiliadora se encuentran 7 pacientes (uno en cuidados intensivos), mientras que otros 8 permanecen en Cemeda. Hasta el momento, siete personas ya recibieron el alta médica.

El parte oficial detalla además que, entre los pacientes que continúan internados, se encuentran 6 bomberos voluntarios que participaron del operativo de rescate. Cinco de ellos permanecen en el Hospital Municipal y uno en la clínica María Auxiliadora.

Cabe recordar que, según lo expresado previamente por el titular de Defensa Civil, el establecimiento no contaba con la habilitación correspondiente por parte de la Provincia de Buenos Aires.

(En Línea Noticias)