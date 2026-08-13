Pediatría: agresiones, destrozos y un hombre demorado por la Policía en un nuevo episodio de violencia

En Línea Noticias logró reconstruir lo sucedido y confirmar el malestar generalizado. Señalan que no son hechos aislados sino que ocurren con frecuencia.

Un episodio de violencia se registró este miércoles en el sector de Pediatría del Hospital Municipal, donde un hombre protagonizó agresiones contra personal sanitario, provocó destrozos en el lugar y debió ser reducido por efectivos policiales.

La situación se desencadenó mientras se intentaba brindar atención a un bebé. En ese contexto se produjeron gritos, empujones y golpes contra el mobiliario, hasta generar un escenario en el que resultaba imposible continuar con la atención con normalidad.

“Era imposible realizar un procedimiento en esas condiciones”, fue lo que expresó la médica involucrada que realizó una publicación que fue compartida por otros colegas en el transcurso de la jornada de este jueves.

La violencia también alcanzó otros sectores del hospital. De acuerdo con personas vinculadas al servicio, se produjeron destrozos en el área de internación, con puertas que fueron golpeadas y dañadas.

“Fue un desastre total”, describieron allegados al sector al referirse a lo ocurrido durante el episodio aunque dejaron también en claro que no es un hecho «aislado»

Ante la escalada de la situación intervino la Policía.

Los efectivos lograron reducir al hombre, quien fue trasladado y quedó demorado, aunque se desconoce qué sucedió tras la primera intervención policial.

Pero el episodio también volvió a abrir una preocupación más amplia entre quienes trabajan en el hospital. Allegados al sector señalaron que lo ocurrido no aparece como un hecho completamente aislado, sino que se inscribe en un contexto en el que “la violencia se convirtió en una forma de relacionarse y de exigir resultados”.

La reflexión apunta a una situación que, según describen desde el ámbito sanitario, se repite con distintas características: desde agresiones físicas dentro del hospital hasta cuestionamientos, escraches y situaciones de exposición pública hacia profesionales cuando una atención no responde a las expectativas de pacientes o familiares.

“Es parte de una sociedad cada vez más violenta e intolerante”, resumieron allegados al sector.

En abril de este año, ya se habían conocido mensajes de médicos que se desempeñan a diario en Pediatría resumiendo hechos de distintas características que derivaron también en hechos de violencia.