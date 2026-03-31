Se incendió un auto en el peaje de Hinojo y quedó completamente destruido

Un automóvil se incendió por completo en las últimas horas en el peaje de Hinojo, sobre la Ruta Nacional 226, mientras aguardaba para ingresar a una cabina de cobro.

El hecho se registró cuando el vehículo circulaba en sentido Azul–Olavarría. Según se indicó, el incendio se habría originado a raíz de un desperfecto mecánico en la zona del motor.

En ese momento, los ocupantes advirtieron la presencia de humo y fuego y lograron salir del rodado por sus propios medios, sin sufrir heridas.

En una primera instancia, personal de la concesionaria intentó contener las llamas con matafuegos, pero la intensidad del fuego obligó a la intervención de los Bomberos Voluntarios del Destacamento Hinojo, quienes finalmente lograron sofocar el incendio.

A pesar del rápido accionar, las pérdidas materiales fueron totales y el vehículo quedó completamente destruido. El hecho generó una breve interrupción del tránsito en el sector, aunque no se registraron personas heridas.