Edicto: obre prescripcion adquisitiva larga

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POR DOS DÍAS. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 con sede en
Olavarría, Secretaría Unica del Departamento Judicial de Azul, cita y emplaza por DIEZ DÍAS, a los
herederos de LUIS HORACIO PARIS -y a quiénes se consideren con derechos sobre el inmueble objeto
del proceso caratulado «CALLEGARO CLAUDIA VANESA Y OTRO/A C/ CANO ANALIA ESTHER Y
OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA», Expte OL-3975-2025 situado en la calle Antártida
Argentina Nro. 3952 de Olavarría, designado catastralmente como CIRC. II, CH. 573, MANZANA 573r,
PARCELA 14, Partida 68979 Matrícula 52058 (078)- para que tomen intervención en autos y hagan valer
los derechos que estimen corresponder bajo apercibimiento de nombrárseles un DEFENSOR DE
AUSENTES. Olavarría,

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