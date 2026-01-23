Un hombre resultó herido tras chocar con un colectivo en España y Rufino Fal

Un siniestro vial se produjo en la intersección de la calle España y Rufino Fal, donde colisionaron un colectivo y una motocicleta Gilera de 110 cc.

​A raíz del impacto, el hombre que circulaba en el vehículo de menor porte resultó herido. En el lugar trabajó personal médico del Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura», dependiente de la Secretaría de Salud Pública, quienes asistieron a la víctima y determinaron su traslado al centro asistencial para recibir una atención de mayor premura.

​En el sector, el tránsito se encuentra asistido por efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría, quienes preservan el área del incidente.

​(En Línea Noticias)