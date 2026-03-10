Un joven fue aprehendido tras violar un domicilio y constatarse que tenía un pedido de captura activo

En la jornada del lunes, personal del Comando de Patrullas de Olavarría procedió a la aprehensión de un hombre de 23 años en el sector de la calle Rivadavia al 5300.

El hecho se registró tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un extraño en el patio de una vivienda. Al arribar los efectivos, el sujeto intentó emprender la fuga a pie, aunque fue interceptado y capturado a los pocos metros del lugar.

Al cursar los datos filiatorios por el sistema informático policial, se estableció que el aprehendido poseía un pedido de paradero activo en una causa caratulada como «Robo simple», a requerimiento del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial de Azul.

El joven fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la UFI N° 10, bajo la carátula de Violación de domicilio y por la vigencia de su captura previa.