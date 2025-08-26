Un menor sufrió graves heridas al ser arrollado por un colectivo de Tu Bus

Un menor de 12 años fue embestido en la tarde de este martes en la rotonda de Pellegrini y Del Valle.

En la jornada de hoy, se registró un accidente de tránsito en la intersección de la Avenida Pellegrini y la Avenida Del Valle que involucró a un microómnibus del transporte interurbano y a un menor de edad.

Según informaron fuentes policiales, personal del Comando de Patrullas de Olavarría se presentó en el lugar tras recibir un llamado al sistema de emergencias 911. Por circunstancias que aún se investigan, un colectivo de la empresa «TU BUS», marca Agrale, modelo MT 15.0 LE, colisionó con un peatón de 12 años que circulaba por la zona.

A raíz del impacto, el menor fue asistido en el lugar por una ambulancia del SAME y posteriormente trasladado al hospital local. El parte médico indicó que sufrió una fractura de tibia y peroné, encontrándose fuera de peligro.

En el sitio del suceso, se llevaron a cabo las diligencias de rigor para preservar la escena y se procedió al secuestro del vehículo de mayor porte para la realización de los peritajes correspondientes.

El hecho fue caratulado como «Lesiones Culposas» e interviene en la causa la UFI N° 04 del Departamento Judicial local. Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Segunda por razones de jurisdicción.