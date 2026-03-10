Concejales de La Libertad Avanza mantuvieron una reunión con autoridades de Coopelectric por la situación financiera y los servicios

En el marco de la crisis que atraviesan los servicios públicos en el partido de Olavarría, el bloque de concejales de La Libertad Avanza llevó adelante un encuentro de trabajo con los directivos de Coopelectric. El eje de la reunión estuvo puesto en el pedido de aumento de la tarifa de agua, el estado de la concesión de Obras Sanitarias y el pasivo financiero de la entidad.

Déficit en obras sanitarias y deuda con el Enohsa

Durante el intercambio se analizó el déficit operativo del servicio de agua, el cual supera los 3.000 millones de pesos anuales. En este contexto, los ediles profundizaron en el manejo de los recursos y el estado actual de la concesión.

Un punto destacado de la reunión fue la consulta sobre el préstamo tomado con el ente ENOHSA en noviembre del año 2000. El monto original era de aproximadamente 3.500.000 dólares a pagar en 180 cuotas. Los concejales manifestaron su preocupación al advertir que, a marzo de 2026 y tras más de 300 meses transcurridos, el balance a junio de 2025 aún registra una deuda cercana a los 2.500.000 dólares.

«Es alarmante que, después de un cuarto de siglo y habiendo superado ampliamente el plazo original, la deuda apenas se haya reducido en un millón de dólares», señalaron desde el bloque libertario.

Servicio eléctrico y acuerdo con cammesa

La agenda también incluyó la situación del servicio de energía eléctrica. Se discutió el reciente acuerdo firmado por Coopelectric con CAMMESA por una deuda exigible de 9.800 millones de pesos.

Si bien el convenio establece la cancelación en 72 cuotas y el compromiso de realizar obras de infraestructura, los concejales cuestionaron la viabilidad del plan de inversiones ante la situación financiera que atraviesa la cooperativa.

Interrogantes sobre el futuro del servicio

Al cierre del encuentro, los representantes de La Libertad Avanza solicitaron precisiones sobre el plan estratégico de la entidad para corregir el déficit operativo sin que el peso recaiga únicamente en el usuario. Asimismo, consultaron sobre la cancelación de obligaciones de corto plazo y el plan de inversiones real para la red eléctrica del partido.

Desde el bloque reafirmaron el compromiso de auditar los números de la cooperativa para garantizar la transparencia y la calidad de los servicios para los vecinos de Olavarría.