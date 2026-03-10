Los Bredda celebraron sus dos años con una verdadera fiesta en el Provincias Unidas

El pasado sábado 7 de marzo, la Sociedad de Fomento Provincias Unidas fue el escenario de los festejos por el segundo aniversario de Los Bredda. En un evento producido de forma autogestiva por Andar Producciones, a cargo de Braian “Sapo” Rekofski, la banda local reafirmó su crecimiento con un salón que agotó localidades con una semana de antelación.

La jornada comenzó con el debut de Solsticio, formación que preparó el clima con versiones de Bob Marley, Tim Maia y Los Pericos.

El despliegue de Los Bredda

La banda principal ofreció un repertorio de 24 canciones que recorrieron diferentes matices. En el primer bloque, presentaron «Balada para la kiosquera» y cerraron con una versión de «Ya lo verás» junto a la murga “Calavera no chilla”, fusionando el reggae con el ritmo de carnaval.

Posteriormente, el grupo mostró su faceta acústica con los temas “Pal frente”, “Lucero” y “Qué tal”, donde contaron con la participación de Débora Leissarrague y Micaela Dimateis, del staff de “Conmuevetee”, en danza.

En el tramo final de la noche, se sumaron diversos invitados locales: Ruth Angeletti (saxo), Maiten Arista y Nicolás Burgart (vientos de Solsticio), Ezequiel Baron (armónica), Gera Detzel (guitarra), Nico “Choclo” Díaz y Emanuel “Tise” Tisera (voces).

Formación y consolidación

Los Bredda están integrados por Matías Ortega (guitarra y voz), Manuel Cusato (guitarra), Fede «Chiche» Gosio (bajo y coros), Alexis Castillo (bajo), Lautaro Sánchez (batería), Leonardo Risso (teclado y coros) y una sección de vientos conformada por Checho Irigoyen, Rulo Velazco y Matías Kruger. Además, la percusión contó con el regreso de Chino Di Sanzo, quien cedió su lugar a Agustín Castro para el cierre del show.

Tras dos años de trayectoria que incluyen presentaciones en La Plata, Temperley y Azul, la banda consolidó en Olavarría un proyecto que combina la calidez musical con una fuerte impronta de fraternidad y trabajo independiente.