SocialMENTE: un espacio integral para el desarrollo cognitivo y emocional en Olavarría

En la ciudad de Olavarría, el espacio socialMENTE se presenta como una propuesta integral diseñada para acompañar a personas de todas las edades en su desarrollo cognitivo, emocional, corporal y creativo. Ubicado en Maipú 3249, el centro busca establecerse como un lugar de encuentro donde la mente, las emociones y la creatividad se trabajan a través de métodos respetuosos y lúdicos.

Bajo la dirección de Magali Cavia Sandoval, el espacio desarrolla diversas actividades orientadas tanto a adultos y personas mayores como a niños. Las propuestas para el público adulto incluyen estimulación cognitiva, gimnasia cerebral, arteterapia, yoga y stretching adaptado, con un enfoque en el movimiento consciente.

Por otro lado, para el público infantil, se han diseñado espacios que acompañan el desarrollo artístico, emocional y pedagógico mediante el juego y experiencias de aprendizaje. Las actividades se dictan en modalidades de sesiones individuales y talleres grupales, ajustándose a las necesidades y ritmos de cada etapa vital.

Además de su oferta de talleres, socialMENTE funciona como un centro de formación y creación. El espacio ofrece seminarios y capacitaciones para profesionales y talleristas, además de dedicarse al desarrollo de insumos lúdicos, kits y materiales multimodales destinados a procesos de aprendizaje.

Eventos y contacto

Durante el transcurso de este mes, el espacio realizará la primera kermesse del año. La jornada contará con juegos, bingo familiar, música y servicio de cafetería para los asistentes.

Para obtener más información sobre las actividades y servicios, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2284 550750 o dirigirse a la sede en Maipú 3249. También se encuentran disponibles sus canales digitales en Instagram y Facebook bajo el usuario @socialmente.espaciointegral.