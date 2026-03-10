Susana Raquel Mendez de Herrera (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 10 de marzo de 2026 a los 88 años de edad. Su esposo Abel Herrera; sus hijos Mario Herrera, Joselino Pineda y Silvia Pineda; sus hijos políticos, sus hermanos, sus nietos, sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacida en Laprida, era jubilada y ama de casa. Residía en la localidad de Villa Alfredo Fortabat.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «D», este martes 10 de marzo en el horario de 12:00 a 20:00. Se realizará un responso en la capilla ardiente y posteriormente sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.