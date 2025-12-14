Municipales de Olavarría en el Congreso de la FSTM de la provincia

El Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de Olavarría (SEyTMO) participó del Congreso General Ordinario de Memoria y Balance de la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires.

El encuentro sesionó bajo el nombre de Humberto “Nito” Bertinat y Mariana Vélez. Ambos se destacaron por su trayectoria gremial. El homenaje reconoció su compromiso con la defensa de los trabajadores municipales.

La actividad contó con la presencia del ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa. El funcionario remarcó la necesidad de seguir fortaleciendo la organización sindical. También subrayó la defensa permanente de los derechos laborales del sector municipal.