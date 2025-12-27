Convocan a una marcha silenciosa contra el uso de pirotecnia sonora en Olavarría

Tras los festejos de Navidad, diversos grupos de vecinos y organizaciones de Olavarría manifestaron su malestar por el intenso uso de pirotecnia sonora registrado en la ciudad. Bajo la premisa de que «el ruido no es festejo», se ha lanzado una convocatoria para realizar una marcha silenciosa este domingo, con el objetivo de concientizar antes de la llegada del Año Nuevo.

La iniciativa, impulsada entre otros por la organización Rescatistas Unidas por la Salud Pública, surge como respuesta a lo que describieron como una jornada de «miedo, estrés y daño» para personas con hipersensibilidad auditiva y animales domésticos. Según expresaron los organizadores a través de un video difundido en redes sociales, consideran que el nivel de estruendos en esta última festividad fue superior al de años anteriores.

Detalles de la convocatoria

La movilización está programada para el próximo domingo 28 de diciembre y busca reunir a todos los sectores de la comunidad que se ven afectados por el uso de fuegos artificiales de alto impacto sonoro.

Lugar: Plaza Central.

Plaza Central. Hora: 20:00.

20:00. Modalidad: Marcha silenciosa.

El mensaje de la convocatoria es claro: «Olavarría no va a esperar que se repita». Con esta acción, se busca solicitar a la población el cumplimiento de las normativas vigentes y promover el uso de «Pirotecnia Cero» o, en su defecto, opciones lumínicas que no generen perjuicios a la salud pública ni al bienestar animal.

