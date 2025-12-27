Cuestionamiento a los radicales y peronistas que votaron el presupuesto de Milei: “Van en contra de los principios de los dos partidos populares”

El ex intendente de Saladillo y ex presidente de la Unión Cívica Radical bonaerense, Carlos Antonio Gorosito, lanzó duras críticas contra los senadores radicales que acompañaron el Presupuesto Nacional impulsado por el presidente Javier Milei, al considerar que ese voto implicó el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.

En un extenso pronunciamiento público, Gorosito sostuvo que “no se le pueden pedir peras al olmo, de la misma manera que no se le puede pedir que voten como radicales a senadores radicales que no piensan como radicales”, y apuntó también contra legisladores vinculados al peronismo que acompañaron la iniciativa.

“A los radicales y peronistas que votaron por el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y tecnología, sus hijos y sus nietos les dirán en el futuro: pudiendo haber hecho algo positivo por la educación, trataron de hundirla”, afirmó.

El dirigente recordó que la defensa de la educación pública es un principio histórico e irrenunciable del radicalismo. En ese sentido, evocó las políticas educativas impulsadas por Hipólito Yrigoyen, la Reforma Universitaria, el aumento sostenido del presupuesto educativo durante el gobierno de Arturo Illia y la Ley de Financiamiento Educativo sancionada tras la protesta de la Carpa Blanca durante la presidencia de Fernando de la Rúa.

“Quienes militamos en la UCR desde la juventud aprendimos que la defensa irrestricta de la educación pública es un pilar del radicalismo”, remarcó, citando también frases emblemáticas de Illia y Raúl Alfonsín sobre la educación como inversión estratégica y herramienta para romper la transmisión de la pobreza.

Gorosito cuestionó especialmente la aprobación del artículo 30 del Presupuesto Nacional 2026, que deroga normas clave de financiamiento educativo. Entre ellas mencionó el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que establece un piso del 6% del PBI para el sistema educativo; artículos de la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología; y disposiciones de la Ley de Educación Técnico Profesional que crearon fondos específicos para ese sector.

“La derogación de esos artículos es un golpe debajo del cinturón a la educación pública argentina”, sostuvo. Y agregó que si bien el voto de los legisladores libertarios no lo sorprendió, sí consideró grave que haya sido acompañado por radicales y peronistas. “Van en contra de los principios de los dos partidos populares”, afirmó.

También planteó que el ajuste podría haberse aplicado en otras áreas del Estado y no en educación. “Se podían haber recortado recursos a la SIDE o al Ministerio de Desregulación, pero nunca a la educación”, señaló, y denunció un “desmantelamiento planificado” del sistema educativo con la complicidad de dirigentes “colonizados ideológicamente”.

Finalmente, Gorosito advirtió que “el futuro del país siempre se juega en las aulas” y llamó a seguir defendiendo la educación pública. “Si abandonamos la educación y la ciencia, es porque no nos preocupa el futuro. Y sin futuro, de nada sirve tener las cuentas equilibradas”, concluyó.