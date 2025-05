«Da bronca que el municipio nos siga cobrando un impuesto a la piedra que es totalmente anticonstitucional y no corresponde»

Lo dijo José Pizzone ejecutivo de Canteras Piatti y también integrante de la cámara de la piedra.

José Pizzone, ejecutivo de Canteras Piatti y también integrante de la cámara de la piedra, se quejó en una entrevista que tras 135 años que están en el mercado, «prácticamente desde la fundación de Olavarría, nunca hemos atravesado una crisis de esta magnitud.«

Pizzone explicó que la obra pública Nacional está muy parada, «el Estado Nacional no la va a hacer, ya lo ha dicho repetidas veces. Estábamos en reuniones en el Ministerio de Economía y son clarísimos en el tema. Las obras las va a tener que hacer la provincia. Y después con el tema del municipio, la verdad que da bastante bronca que el municipio nos siga cobrando un impuesto a la piedra que es totalmente anticonstitucional y no corresponde, es un número enorme, y que realmente nosotros como contrapartida no recibimos nada.

Al contrario, cuando alguna empresa no paga el impuesto en tiempo y forma, ya legales empieza, el municipio empieza a presionar. Así que bueno, no sé, vamos a ver qué hacemos con ese tema, porque es un tema bastante jorobado, y en un momento de crisis como estos, donde las empresas están trabajando al ponerle al 30%, al 25%, es muy duro poder afrontarlo.

«Lo mismo Seguridad e Higiene, nunca te hacen ningún control, no hay control de seguridad, muy pocos controles en las rutas. Es bastante complicado el tema, y políticamente no terminan de entender cuál es la importancia de la obra pública y la importancia que trae que no se mejoren los caminos, que no se arreglen los caminos, porque los caminos hay que usarlos,» dijo.

Por último dijo que «el tema es que todo esto tiene un límite, si esto no arranca, acá hay un problema serio, pasó con los ferrocarriles en la Argentina. Lo digo con total sinceridad, nosotros de alguna manera apoyamos todas las medidas en gran parte que el gobierno Nacional está tomando con el dólar, con la parte financiera, con la parte económica, no hay ninguna duda de eso, pero no puede olvidarse de la obra pública, aun cuando haya sido un antro de corrupción durante muchísimos años, la corrupción tiene dos patas, una es el que hace una obra y la otra es el funcionario, si esa pata del funcionario no existe, no hay corrupción posible, por lo tanto el cuento de la corrupción en la obra pública es totalmente subsanable, si vos tenés funcionarios totalmente probos.»

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp