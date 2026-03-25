Día de la Memoria: Joven libertario acusó a Carmelo Vinci de haber asesinado personas

En una publicación en redes sociales, Luca Spitale, coordinador local Las Fuerzas del Cielo, realizó una gravísima acusación contra Carmelo Vinci, ex detenido durante la dictadura militar y figura emblemática en la lucha por los Derechos Humanos.

Carmelo Vinci es uno de los sobrevivientes del ex centro clandestino de detención Monte Pelloni y en la actualidad trabaja de manera incansable para sostener la memoria.

Spitale, como ya ha hecho en otras oportunidades, lanzó sin ningún tipo de elemento respaldatorio una gravísima acusación.

«La historia se tiene que contar completa. Este señor y muchos más también asesinaron personas», escribió el joven libertario en una publicación en donde se rescataba parte del discurso de Carmelo Vinci en la Sesión Especial de Monte Pelloni.

No es la primera vez que Spitale protagoniza acusaciones en distintas redes sociales, su ámbito natural de militancia.

Luca Spitale cuando fue anunciado como coordinador de «Las Fuerzas del Cielo». En la foto junto con los máximos dirigentes de LLA en Olavarría: Celeste Arouxet y Guillermo Lascano.

Meses atrás realizó una durísima crítica a Sebastián Pareja, dirigente máximo de LLA en la provincia de Buenos Aires. En aquella oportunidad, Spitale calificó a Pareja como «un viejo nefasto»