La diputada radical Alejandra Lordén se expresó sobre el tratamiento que tendrá en la Cámara su proyecto de Ley para jerarquizar el trabajo de los Acompañantes Terapéuticos.

“Establecer un marco regulatorio para el trabajo de los Acompañantes Terapéuticos es primordial. Es una tarea esencial para muchísimas personas que necesitan de ese profesional, con una relevancia social muy grande y jerarquizarlo también aporta tranquilidad y un beneficio a los trabajadores de la salud”, expresó Lorden.

A propósito, la médica se mostró expectante con la obtención de la media sanción. “Tengo mucha fe de que salga. Hay muchos diputados y diputadas trabajando en este proyecto, lo que hace que sea más fácil que salga esa media sanción. Después será el Senado quien transforme en Ley, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que este proyecto se concrete porque son muchísimos los bonaerenses involucrados”.