Ezequiel Collado y la reforma laboral: «es retroceder en un montón de cosas que han logrado los trabajadores»

El titular de la CGT Regional Olavarría, Ezequiel Collado habló de la intención del gobierno de Javier Milei de llevar adelante una reforma laboral, tema que ya está en el Congreso.

Collado habló en Radio Sapiens y señaló en una primera instancia, «la verdad que lo que hoy se está apuntando con esta reforma, es que no se apunta a una mejora de los trabajadores. Antes de una reforma laboral lo que hoy se debería dar una discusión para darle una mejora en lo económico a los trabajadores para que todo esto tenga un poco de ruedo.»

Collado, referente del sindicato del vidrio, señaló que en todas las actividades económicas «hay una preocupación hacia adelante» y agregó, «lo que vemos es que los grandes empresarios están muy apurados en que salga esta reforma.»

Al marcar sus diferencias con la iniciativa de Javier Milei respecto de la Reforma Laboral, Ezequiel Collado sostuvo: «como te lo dicen, parece que está bárbaro, pero lo que nosotros vemos es que es retroceder en un montón de cosas que han logrado los trabajadores. No vemos que sea un avance esta reforma, un ejemplo es el banco de horas. Vemos un retroceso grandísimo.»

Collado diferenció el interés de los grandes empresarios y de las PYMES respecto de esta reforma, sobre estas últimas sostuvo «están tratando de subsistir.»