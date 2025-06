Fentanilo contaminado: Concejales solicitan toma de vista de expedientes

Señalan que en la comunicación oficial del 13 de junio, el Municipio indica que “El lote de fentanilo se encuentra en otra parte del depósito, apartado correctamente”. “¿Qué quiere decir? ¿que el resto de productos de HLB Pharma no está ‘apartado correctamente’?”, se preguntaron.

En la mañana de este jueves, concejales de los bloques PRO-ERF y Juntos por Olavarría solicitaron la toma de vista de los expedientes referidos a la compra de medicamentos de uso habitual, antiasmáticos y estratégicos en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

Indicaron que los expedientes corresponden a Licitaciones Públicas de las cuales resultaron adjudicatarios los laboratorios que proveen productos de HLB Pharma y que fueron oportunamente entregados al nosocomio local.

Asimismo, solicitaron que se especifique detalladamente las medidas de seguridad adoptadas para apartar esos productos: “en la comunicación oficial del Municipio indicaron que ‘se puso en cuarentena toda la medicación de ese laboratorio desde el primer día’, pero sabemos que a la fecha sigue estando en el depósito del Hospital Municipal junto al resto de los insumos disponibles con simplemente un cartel de ‘No Utilizar’ y que incluso puede verse abierta y/o rota la envoltura de las cajas”.

“En particular, tal comunicación oficial indica que ‘El lote de fentanilo se encuentra en otra parte del depósito, apartado correctamente’, ¿qué quiere decir? ¿que el resto no está ‘apartado correctamente’?, por eso pedimos que nos informen y acompañen la documentación respaldatoria de esta afirmación, porque es un asunto de extrema importancia para la tranquilidad de nuestra comunidad”, señalaron.

“La justicia fue contundente. Prohibió el uso de cualquier tipo de insumo hospitalario de ese laboratorio, no solamente el fentanilo. Por eso es que hacemos un llamado de atención en ese sentido al leer que respondieron desde el Municipio cosas que nosotros no hicimos mención”, aseguraron.

Entre otros puntos, los concejales también solicitan que se acompañe copia de la “supuesta respuesta que el Municipio dio al pedido de informe del Bloque La Libertad Avanza. El pedido de Informe fue el 11/25, aprobado por unanimidad sin respuesta del oficialismo, en la sesión del 22 de mayo; el Municipio dijo haberlo respondido el día anterior. No es posible”.

Solicitan finalmente la toma de vista de las actuaciones “que correspondan a la reposición de stock, en caso los lotes hayan sido y/o deban ser retirados definitivamente del circuito. Indíquese si desde la fecha de recepción de los distintos productos observados hasta la orden de retiro, fueron estos suministrados en el Hospital Municipal y/o Centro de Atención Primaria, y si en alguno de esos casos presentaron dificultades y/o efectos adversos que hayan debido ser informados en el marco de la referida investigación. En caso afirmativo, cantidad de dosis aplicadas/suministradas, cantidad de pacientes alcanzados y protocolo de actuación llevado adelante”.