Francisco González apuró al Municipio para que se pinten sendas peatonales de la avenida Pringles

La Unión Cívica Radical presentó un proyecto de Comunicación para que el Ejecutivo municipal avance con la demarcación y pintado de sendas peatonales en la avenida Pringles, en el tramo que va desde Necochea hasta Álvaro Barros.

El pedido pone el foco en un sector de alto tránsito vehicular y peatonal, especialmente entre las alturas 3000 y 3200, donde la presencia de varios semáforos convive con sendas despintadas, deterioradas o directamente inexistentes.

La iniciativa también alcanza las bocacalles de Necochea, Sargento Cabral y Álvaro Barros, además de los accesos a la Terminal de Ómnibus y la Estación de Trenes, puntos que concentran un flujo constante de vecinos y visitantes.

El concejal radical Francisco González advirtió que “en este sector de la ciudad, tanto para los conductores como para los peatones, se hace muy difícil determinar dónde se debe frenar el vehículo o dónde se debe cruzar correctamente debido a que las sendas peatonales están despintadas, en muy mal estado o directamente ni siquiera existen”.

En ese sentido, remarcó que la situación también afecta a quienes llegan por primera vez a Olavarría: “Estamos hablando del lugar donde se encuentra la Terminal de Ómnibus, donde mucha gente llega a la ciudad y quizás no conoce el sector, por lo que su seguridad corre riesgo al tener que cruzar una de las avenidas más importantes”.

Por último, el edil solicitó que el Ejecutivo evalúe “de manera urgente” la posibilidad de pintar las sendas y reforzar la señalización en el sector.