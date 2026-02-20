La AJB rechazó por insuficiente la propuesta del Ejecutivo y convocó a asambleas en todas la Departamentales

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) rechazó este mediodía la propuesta salarial presentada por el Poder Ejecutivo en el marco de la reunión paritaria realizada bajo modalidad virtual.

Según se informó, el Ministerio de Economía ofreció un incremento del 3% para el mes de febrero, calculado sobre los salarios de enero de 2026. El gremio consideró la oferta insuficiente y la rechazó en la mesa de negociación. Además, solicitó que se convoque a la brevedad a una nueva instancia paritaria con una propuesta superadora.

Los reclamos del gremio

Durante el encuentro, la AJB volvió a plantear su agenda de reclamos. Entre los principales puntos mencionó la necesidad de una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación acumulada de 2025 y 2026.

También reclamó la implementación de subcategorías para los cargos de menor antigüedad del escalafón y para jubilados y pensionados; la convocatoria a una Mesa Técnica de Carrera Judicial para avanzar en una reforma general de jerarquización; la conformación de una mesa técnica específica de infraestructura para abordar los problemas edilicios en distintas departamentales; y la sanción de una Ley de Paritaria para las y los trabajadores judiciales.

Liquidación a cuenta

Tras el rechazo sindical, el Ministerio de Economía comunicó que se liquidará con los haberes de febrero un incremento del 1,5%, calculado sobre los sueldos de octubre de 2025, a cuenta de futuros acuerdos. De acuerdo a lo señalado, la medida busca evitar que los salarios queden por debajo de lo percibido en enero.

Asambleas el 23 de febrero

En este contexto, la AJB convocó a asambleas en las 20 departamentales para el lunes 23 de febrero. El objetivo será evaluar la situación paritaria y definir posibles medidas de acción gremial en reclamo de una nueva propuesta salarial.