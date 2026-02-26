La Pastoral Social Región Platense difundió un comunicado en el que expresó su preocupación ante los debates actuales en torno al mundo del trabajo y llamó a no perder de vista los principios fundantes sobre los que se construyó el reconocimiento de los derechos laborales.

El documento, fechado el 25 de febrero de 2026, remarca que dichos principios tienen raíz en la Doctrina Social de la Iglesia y cita expresamente la encíclica Rerum Novarum de León XIII, donde se sostiene que el trabajo no es una mercancía, sino una dimensión esencial de la persona humana, y que la justicia social exige condiciones laborales dignas, jornadas razonables y una justa remuneración.

En esa línea, también recupera enseñanzas del magisterio del Francisco, al señalar que “el trabajo es sagrado” y que “no existe peor pobreza que la que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo”.

Asimismo, el comunicado cita a León XIV, al advertir que “en el centro de toda dinámica laboral no debe estar ni el capital, ni las leyes del mercado, ni el lucro, sino la persona, la familia y su bienestar”, y que el papel central del ser humano debe ser tenido en cuenta en cada planificación y diseño de las actividades de la empresa.

Llamado a un debate amplio y profundo

Desde la Pastoral Social consideraron que cualquier reforma en el ámbito laboral debe contemplar de manera prioritaria el resguardo de los derechos fundamentales de los trabajadores, como la protección de las jornadas laborales, los tiempos de descanso y el acceso a ingresos dignos.

Además, sostuvieron que estos procesos requieren “el tiempo suficiente de abordaje y una apertura real a un debate amplio, profundo y plural”, que permita realizar los análisis necesarios y preservar conquistas que han demandado esfuerzo colectivo.

En el tramo final, advirtieron que estos debates también se inscriben en un escenario global atravesado por corrientes y políticas que tienden a relativizar o debilitar derechos históricamente conquistados.

Alcance de la Región Platense

La Región Platense comprende la provincia de Provincia de Buenos Aires —con excepción del Gran Buenos Aires— y la provincia de Provincia de La Pampa.

Entre sus principales centros se encuentran la Arquidiócesis de La Plata, que incluye la Catedral de La Plata —la más grande del país— y la Basílica San Ponciano; la Arquidiócesis de Mercedes-Luján, uno de los principales centros de peregrinación nacional; y los obispados de Diócesis de Azul, Arquidiócesis de Bahía Blanca y Diócesis de Santa Rosa.