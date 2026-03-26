Maximiliano Wesner con Kicillof y otros intendentes bonaerenses

El intendente municipal Maximiliano Wesner fue uno de los tantos Jefes Comunales de la provincia de Buenos Aires que participó de una importante reunión convocada por el gobernador Axel Kicillof.

Tal como se anunció el de este jueves fue un encuentro en el que se realizó un acabado diagnóstico sobre la situación económica.

Además se confirmó que el gobierno bonaerense coparticipará con los municipios los fondos que logre recuperar en su disputa judicial contra el Gobierno nacional.

“Esto está dañando a todo el país. Es una política profundamente antifederal”, afirmó durante el encuentro el gobernador de la provincia de Buenos Aires quien además cuestionó el discurso oficial sobre la recuperación económica: “Se habla decrecimiento, pero lo que vemos es caída de ventas, salarios y empleo”.

El gobernador también acusó al Ejecutivo nacional de retirarse de áreas clave como educación y salud. “Es un Estado nacional que deserta como nunca pasó en la historia”, lanzó.