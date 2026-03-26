Corte en la circulación sobre avenida Pellegrini

El Municipio de Olavarría informa a la comunidad que se encuentra cerrado a la circulación el tramo de avenida Pellegrini entre Rendón y avenida Avellaneda, en el carill con sentido a Pueyrredón.

Se trata de una medida preventiva ante la continuidad de los trabajos en el sector, enmarcados en una obra de extensión de la red cloacal.

En el lugar ya se dispuso la señalización correspondiente, pero se apela a la colaboración de la comunidad para evitar el registro de accidentes y, a la par, permitir el normal desarrollo de los trabajos.